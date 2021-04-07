Трейлер комедийного сериала с Нагиевым «В активном поиске» появился в Сети

Москва, 7 апреля. Видеотрейлер комедийного сериала «В активном поиске» с Дмитрием Нагиевым в главной роли вышел в Сеть. Ролик опубликован на YouTube-канале Premier.

Сюжет киноленты развернется вокруг бизнесмена Андрея. В один неожиданный момент в его жизни появляется девятилетний мальчик, который утверждает, что он его сын. После этого герою предстоит перевоплотиться из преуспевающего предпринимателя в отца и узнать, кто же все-таки из его бывших возлюбленных является матерью мальчика.

Сериал будет состоять из десяти эпизодов. В проекте также приняли участие Мария Шалаева, Нонна Гришаева, Яна Кошкина, Екатерина Волкова, Анна Старшенбаум и другие. Дата релиза сериала назначена на 8 апреля.

Дмитрий Нагиев успел заслужить славу всенародно любимого артиста в России. Одними из его лучших работ в кино признаны роли в фильме «Непрощенный» и сериале «Физрук».