Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии
  /  Обновлено: 

WhatsApp тестирует функцию переноса чатов между устройствами iOS и Android

WhatsApp тестирует функцию переноса чатов между устройствами iOS и Android

Калифорния, 7 апреля. Функция переноса между устройствами iOS и Android находится в стадии испытания и появится в одном из обновлений WhatsApp.

Новая функция от разработчиков WhatsApp позволит перемещать полученные файлы, подписки и диалоги с одной операционной системы на другую. На данный момент перемещение данных доступно только с использованием сторонних программ. На этот факт влияет различие площадок хранения данных: от Apple — облачный сервис iCloud, а от Google — Google Диск.

Ранее научно-технический центр (НТЦ) ФГУП сообщил, что новая политика приватности WhatsApp может увеличить риск слежки. Спецслужбы США имеют широкие полномочия для осуществления тотального шпионажа за пользователями по всему миру, считают эксперты.

Новости партнеров