WhatsApp тестирует функцию переноса чатов между устройствами iOS и Android

Калифорния, 7 апреля. Функция переноса между устройствами iOS и Android находится в стадии испытания и появится в одном из обновлений WhatsApp.

Новая функция от разработчиков WhatsApp позволит перемещать полученные файлы, подписки и диалоги с одной операционной системы на другую. На данный момент перемещение данных доступно только с использованием сторонних программ. На этот факт влияет различие площадок хранения данных: от Apple — облачный сервис iCloud, а от Google — Google Диск.

Ранее научно-технический центр (НТЦ) ФГУП сообщил, что новая политика приватности WhatsApp может увеличить риск слежки. Спецслужбы США имеют широкие полномочия для осуществления тотального шпионажа за пользователями по всему миру, считают эксперты.