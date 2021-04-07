Бондарчук рассказала о боевом настрое онкобольной Заворотнюк

Москва, 7 апреля. Актриса Анастасия Заворотнюк настроена на скорое выздоровление и старается преодолевать все трудности самостоятельно. Об этом рассказала ее коллега Наталья Бондарчук.

Более двух лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с онкологическим заболеванием. Она не связывается с поклонниками, а ее родственники тщательно скрывают артистку от посторонних глаз. В последнее время в СМИ все чаще появляется информация об улучшении самочувствия Заворотнюк.

Актриса Наталья Бондарчук раскрыла некоторые подробности о текущем состоянии звезды. По словам артистки, Заворотнюк демонстрирует боевой настрой и намерена избавиться от своего недуга. Она запрещает близким ухаживать за собой, так как предпочитает обслуживать себя самостоятельно, пояснила Бондарчук в эфире программы «Русские сенсации» на канале НТВ.

«Она преодолевает одно за другим — у нее такой настрой, который поддерживает ее семья: муж Петр, дети, а также врачи — что очень важно», — отмечает артистка.

Профессор Петр Чумаков ранее оценил шансы Заворотнюк на возвращение к актерской карьере. Он отметил, что глиобластома является смертельно опасным заболеванием, однако сейчас артистке успешно удается бороться с недугом.