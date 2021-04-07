ДНР возбудила уголовное дело в связи с гибелью ребенка в Александровке

Донецк, 7 апреля. Инцидент в населенном пункте Александровка, после которого погиб несовершеннолетний подросток, переквалифицировали в террористический акт. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 229 Уголовного кодекса ДНР («Террористический акт») в отношении командира 59-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и его подчиненных. По данным следствия, ребенок погиб при бомбардировке села беспилотным аппаратом (БПЛА) украинских военных.

«Данное преступление квалифицированно как террористический акт», — сказал Пушилин.

Пресс-служба Народной милиции ДНР (НМ ДНР) 3 апреля сообщила об этом происшествии. Бомба украинского БПЛА попала в один из дворов населенного пункта Александровка, где в это время находилось несколько человек.