Бастрыкин дал ряд поручений по делу о стрельбе в подростка в Кингисеппе

Москва, 7 апреля. Для установления всех обстоятельств дела о покушении на убийство ребенка в Ленинградской области необходимо привлечь эксперта по баллистике с целью определения места выстрела.

Соответствующее поручение отдал председатель СК России Александр Бастрыкин. Он в ходе оперативного совещания в формате видео-конференции с представителями других следственных органов заслушал доклады о ходе расследований по сообщениям о совершенных преступлениях.

Глава ведомства также обратил внимание на дело о гибели двух студентов в Сахалинской области. Он настоял на проверке исправности оборудования, в частности электрических водонагревателей, установленных в общежитии, где нашли тела молодых людей. Расследование контролирует центральный аппарат СК. Предварительной причиной смерти называется удар током.

Несовершеннолетний житель Кингисеппа едва не погиб во время игры на детской площадке. Мальчик пожаловался на острую боль в области шеи. Позднее врачи извлекли из тела ребенка пулю. Ранее его прооперировали, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.