Zoom прокомментировал новость о приостановке продаж софта госучреждениям РФ

Москва, 7 апреля. Компания Zoom Video Communications организовала проверку после появления в СМИ новости об ограничении продаж софта госучреждениям в России.

Соответствующая информация могла распространиться из-за партнерского агентства компании. В Zoom предположили, что за основу этих сведений взято сообщение агентства, которое осуществляет продажи на партнерской основе, передает ТАСС.

В компании не подтвердили достоверность информации СМИ. По итогам проведенной проверки руководство Zoom будет готово озвучить полученные выводы, уточнили в пресс-центре компании.

Член общественной палаты РФ Александр Малькевич ранее заявил об опасности социальной сети Clubhouse, которая приобрела большую популярность в Сети. Она позволяет создавать так называемые «комнаты» для голосового общения с ее участниками.