Беременным посоветовали отказаться от кофе и алкоголя

Сеул, 7 апреля. Злоупотребление беременными алкоголем и напитками с кофеином увеличивает риск врожденных заболеваний у плода. К такому выводу пришли южнокорейские ученые.

В исследовании, которое было проведено в Южной Корее, приняли участие 1675 беременных. Из них на протяжении всего срока вынашивания ребенка алкоголь употребляли 1,43%, три или более чашки кофе в день выпивали 28,18%.

Ученые установили, что риск формирования врожденного заболевания у ребенка при чрезмерном употреблении спиртного беременными возрастает в 11,24 раза. Большое количество выпитого кофе увеличивает вероятность дефицита веса ребенка в 1,92 раза.

Врач-диетолог Нурия Дианова ранее рассказала об опасности остывшего кофе с молоком или сливками для организма. В напитке, по ее словам, могут появиться различные микроорганизмы. Лучше употреблять его сразу после приготовления.