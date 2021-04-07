Шепелев готовится к серьезному разговору с сыном о покойной Фриске

Москва, 7 апреля. Телеведущий Дмитрий Шепелев подготовил для своего сына Платона большую вечеринку в честь его дня рождения.

Сыну Фриске исполняется 7 апреля восемь лет. На своей странице в Instagram отец Платона поделился переживаниями накануне праздника.

«Воздушные шары заказал, подарки заказал, упаковку заказал, торт заказал. Кейтеринг заказал, пригласительные отправил, квест заказал, актеров проинструктировал… Что я забыл? Надо выпить. Точно! Забыл заказать выпить родителям. Успею», — пишет он.

Поздней ночью он прошелся по квартире, показав подписчикам детали будущей вечеринки. В комнате уже припасены несколько шариков, завернуты подарки, один из которых — теннисные ракетки.

Платону было всего два года, когда его мама, знаменитая певица, скончалась от онкологического заболевания. Сейчас у мальчика большая семья: гражданская жена Шепелева Екатерина Тулупова и ее 8-летняя дочь Лада. А недавно у Платона появился сводный брат.

«Уверен, однажды мы поговорим с Платоном, как двое мужчин, любящих Жанну — жену и маму. Я расскажу ему историю нашей любви, историю болезни, историю чуда, которое с нами произошло. Я расскажу, какими были последние дни его мамы. И почему, зная, что она смертельно больна и жизненные силы ее на исходе, я решил не лишать своего двухлетнего сына детства и увез его на море. Время покажет, верный ли я тогда сделал выбор», — размышляет Шепелев.

Ранее стало известно, что Платон пригласил на свой праздник 15 гостей. Всех их будет ждать квест, который по просьбе мальчика будет немного пугающим.