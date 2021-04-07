Глава СК потребовал наказать нарушивших права сирот в Кабардино-Балкарии

Москва, 7 апреля. На сегодня в России существует проблемы с работой ряда регионов по защите прав сирот и других социально незащищенных граждан, чем остался недоволен глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Председатель ведомства завершил оперативное совещание с представителями других территориальных следственных органов. В рамках встречи он призвал проверить деятельность властей Новгородской области, где должностные лица проигнорировали обращения касательно предоставления тяжелобольным детям необходимых лекарств. Бастрыкин поручил выяснить причины отказа и выделить несовершеннолетним медикаменты.

Также под контролем главы СК оказалась Кабардино-Балкарская Республика. Там с каждым днем обостряется ситуация с обеспечением сирот жильем, а также реагированием стражей правопорядка на подобные нарушения.

«Александр Бастрыкин поручил организовать выездное совещание в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе для рассмотрения на нем проблемных для региона вопросов, в том числе социальной направленности», — говорится в сообщении СК России.

С начала прошлого года по февраль текущего правоохранителями было возбуждено более 156 тыс. уголовных дел по сообщениям о преступлениях. На совещании Бастрыкин отметил положительную тенденцию в работе следственных управлений по Республике Карелия, Тюменской, Брянской, Астраханской и Магаданской областям.

Ранее председатель ведомства анонсировал кадровые изменения в СКР. По его словам, в течение нескольких месяцев будут приняты решения о назначении силовиков на новые должности.