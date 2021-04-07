Сергей Фургал подхватил коронавирус в СИЗО «Лефортово»

Москва, 7 апреля. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил положительный результат теста на COVID-19. Он заболел во время нахождения в СИЗО «Лефортово».

Фургал сдал тест на коронавирус утром 6 апреля. Ближайшие две недели он проведет на карантине. Его изолируют от других заключенных и поместят под наблюдение врачей, рассказал адвокат Михаил Карапетян в беседе с ТАСС.

В связи с состоянием здоровья Фургала его защита намерена подать ходатайство об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Сам экс-губернатор ранее заявлял, что получит проблемы с легкими, если заболеет, пояснил Карапетян.

Фургал находится под стражей из-за обвинений в организации убийств нескольких бизнесменов. В марте Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил пребывание обвиняемого под стражей до 8 июня.