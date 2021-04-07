Заворотнюк могла лишиться роли «Няни Вики» из-за Жигунова

Москва, 7 апреля. Актер Сергей Жигунов был против участия Анастасии Заворотнюк в проекте «Моя прекрасная няня». Гости программы «Основано на реальных событиях» на НТВ вспомнили события 2004 года.

Все гости, как один, отметили трудолюбие Заворотнюк, ее талант и красоту. Ведущий программы Михаил Генделев обратил внимание, что несмотря на это Жигунов долгое время не воспринимал актрису и пытался убрать ее из сериала.

«Впервые в жизни Заворотнюк кому-то не понравилась, он требовал заменить актрису, даже были кастинги», — отметила корреспондент «Комсомольской правды» Екатерина Степанова.

Продюсеры не поддались на уговоры Жигунова и оставили Заворотнюк в проекте. Актеры были вынуждены играть постепенное пробуждение чувств друг к другу по 16 часов в сутки. Генделев считает, что это могло сыграть роковую роль.

«Их поженили до того, как они начали встречаться. Это породило любовь со стороны зрителей, пресса подогревала интерес. События развивались от обратного, сначала персонажи, потом журналисты, потом она постепенно случилась в жизни», — заявил кинопродюсер Якупов Ренат.

Мужчины мечтали быть вместе с Заворотнюк, актрису окружал «целый сонм молодых людей». В итоге и Жигунов увидел в ней «невероятную творческую личность». В 2004 году, когда начались съемки «Моей прекрасной няни», исполнитель главной роли отметил фарфоровую свадьбу со своей супругой Верой Новиковой. После 20 лет совместной жизни семья раскололась — Сергей выбрал Анастасию.

Ранее коллеги Заворотнюк поделились впечатлениями от совместной работы с ней. Дрессировщик Эдгард Запашный назвал актрису профессионалом с большой буквы, рейтинговой артисткой и очень позитивным человеком.