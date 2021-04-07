ДНР зафиксировала семь случаев нарушения режима тишины за прошлые сутки

Донецк, 7 апреля. Украинские военные 6 апреля обстреляли из минометов территорию, подконтрольную ДНР. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представитель ДНР в структуре подчеркнул, что с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) было выпущено 16 снарядов. При обстрелах использовались БМП и гранатометы. В период с 10:50 до 18:26 зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня с украинской стороны, пишет «Взгляд».

Недавно поступила информация о подрыве мирного жителя на взрывном устройстве. По данным Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР), инцидент произошел в результате бомбардировки села Николаевка беспилотным аппаратом ВСУ.