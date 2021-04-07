NASA планирует запустить вертолет на Марсе в конце недели

Вашингтон, 7 апреля. Испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе может состояться в ближайшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

В американском космическом ведомстве ранее планировали запустить Ingenuity 8 апреля. Теперь сроки изменились. Причины переноса испытательного полета не названы. Если запуск вертолета состоится 11 апреля, то на сайте NASA появятся сведения об этом.

Аппарат должен подняться на высоту около трех метров. Если вертолет уцелеет в ходе первого испытания, то его полеты над Марсом будут проходить на высоте примерно пять метров.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее анонсировал полеты российских космических кораблей на Луну, Марс и Венеру. Они должны состояться, по его словам, в ближайшие несколько лет.