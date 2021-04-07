«Реал» обыграл «Ливерпуль» в домашнем матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Мадрид, 7 апреля. Мадридский «Реал» начал четвертьфинальную серию в Лиге чемпионов с победы над «Ливерпулем». Поединок прошел в столице Испании.

Футболисты «Реала» забили своим соперникам три мяча. Дважды отличился Винисиус Жуниор. Еще один гол записал на свой счет Марко Асенсио. «Ливерпуль» отыграл только один мяч. Точно в створ ворот пробил Мохамед Салах.

Второй матч четвертьфинальной серии запланирован на 14 апреля. Он должен пройти, по данным RT, в Ливерпуле.

Игроки «Ливерпуля» несколько дней назад крупно переиграли лондонский «Арсенал» в рамках АПЛ. Поединок закончился со счетом 3:0 в их пользу.