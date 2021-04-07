Активисты BLM угрожают сжечь города США, если «убийцу Флойда» не посадят

Активистка Black Lives Matter (BLM) угрожает устроить ад на улицах Миннеаполиса, если «убийца Джорджа Флойда» полицейский Дерек Шовин не сядет в тюрьму.

Модель и влиятельная личность в социальных сетях Майя Эчолс, которая может похвастаться почти полумиллионом подписчиков в TikTok, опубликовала скандальное видео с угрозами устроить погромы после приговора полицейскому.

«Если убийце Джорджа Флойда не вынесут приговор, знайте, что ад вырвется наружу. Не удивляйтесь, когда загорятся здания. Просто говорите», — заявляет девушка на видео.

Чуть позже она удалила свое обращение, но ролик разлетелся по соцсетям.

“Justice” apparently now means people riot in the street if they don’t get the conviction that they want...???? pic.twitter.com/yeZ62Y6fWN — Kelly Campagna (@warriorwoman91) April 5, 2021

Давление на суд

На прошлой неделе стартовал громкий судебный процесс по делу об убийстве афроамериканца Флойда. Шовина обвиняют в непреднамеренном убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве. В основу дела легло видео, на котором Шовин коленом придавил шею Флойда во время задержания 25 мая 2020 года.

Видео тогда стало вирусным и привело к тому, что активисты BLM устроили погромы в нескольких штатах. Пострадали сотни человек, несколько были убиты, было повреждено более тысячи объектов недвижимости.

Многие опасаются, что Шовин не сможет добиться справедливого суда в условиях беспрецедентного давления на присяжных. Вокруг здания суда установлен забор, который напоминает присяжным о проблемах безопасности. Каждый день здесь собираются протестующие с плакатами.

Судебный процесс над Шовином транслируется в прямом эфире по нескольким федеральным телеканалам, а также на YouTube. Обычно видео- и аудиозаписи запрещены в залах судебных заседаний без разрешения судьи. Однако в этот раз судья Питер Кэхилл принял решение провести прямую трансляцию судебного процесса «из-за огромного глобального интереса к делу и ограниченного пространства в здании суда».

Адвокаты Шовина пытаются доказать, что Флойд скончался от сердечной аритмии, возникшей в результате гипертонии на фоне приема метамфетамина и фентанила.

«Мародерство — это не так важно»

Обращение Майи Эчолс — не первое заявление представителей BLM с угрозами. Спустя несколько дней после смерти Флойда, когда общенациональные беспорядки были в самом разгаре, Эшли Гантт, лидер Black Lives Matter в Рочестере, штат Нью-Йорк, выступила перед толпой и журналистами, заявив, что ей все равно, сгорит ли весь город.

«Если было мародерство, если что-то загорелось, это не так важно. Важно то, почему эти вещи происходят, — подчеркнула в своей речи Гантт. — Мне просто надоело, что вы, ребята, не публикуете правду о происходящем. Меня не волнует, сгорел ли весь город. Нам нужна справедливость».

Позднее Гантт попыталась смягчить свои слова, заявив, что «конечно» она не хочет, чтобы город подожгли, но она желает, чтобы люди поняли, что нужно делать все, что придется, чтобы добиться своей цели.