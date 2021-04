Активисты BLM угрожают сжечь города США, если «убийцу Флойда» не посадят

Активистка Black Lives Matter (BLM) угрожает устроить ад на улицах Миннеаполиса, если «убийца Джорджа Флойда» полицейский Дерек Шовин не сядет в тюрьму.

Модель и влиятельная личность в социальных сетях Майя Эчолс, которая может похвастаться почти полумиллионом подписчиков в TikTok, опубликовала скандальное видео с угрозами устроить погромы после приговора полицейскому.

Чуть позже она удалила свое обращение, но ролик разлетелся по соцсетям.

“Justice” apparently now means people riot in the street if they don’t get the conviction that they want...???? pic.twitter.com/yeZ62Y6fWN