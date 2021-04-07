ФАС проведет внеплановые проверки ценообразования на ряд продуктов

Москва, 7 апреля. ФАС начала проверять крупных производителей куриных яиц и мяса птицы из-за поступившей информации о росте цен. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Служба проанализирует ценообразование и определение розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей. Кроме того, проведут камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен.

«ФАС России проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции, в том числе в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений», — цитирует сообщение RT.

В апреле 2021 года годовая инфляция в России может составить 5,5%. И основным разгоняющим фактором останется рост цен на продовольствие на мировых биржах. Играют роль и перебои поставок из-за пандемии, и затянутый эффект переноса ослабления курса рубля на цены в прошлом году.