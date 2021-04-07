Пискарев поставил под сомнение продление аккредитации журналистов CNN в РФ

Москва, 7 апреля. Деятельность журналистов американского телеканала CNN в России могут расценить как «вмешательство во внутренние дела РФ». Продление аккредитации СМИ может оказаться под вопросом.

Это связано с недавним инцидентом у исправительной колонии во Владимирской области, где отбывает наказание блогер Алексей Навальный. Полиция задержала группу людей, в числе которых были журналисты CNN, передает ТАСС.

«Если беспристрастное освещение событий, которое декларирует CNN, перерастает в политический активизм, то это трудно назвать иначе как вмешательством во внутренние дела России», — заявил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Министерство иностранных дел РФ должно дать оценку действиям американских репортеров. Депутат обратил внимание, что журналисты «по сути участвовали в политической акции, устроенной группой сторонников Алексея Навального».

Ранее российские правоохранительные органы выпустили на свободу американских корреспондентов после проверки документов. Задержание произошло из-за отказа журналистов освобождать проезжую часть и показывать удостоверения.