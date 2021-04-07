Archewell и Netflix создадут документальный сериал «Сердце непобежденных»

Москва, 6 апреля. Сервис Netflix объявил о начале съемок документального сериала «Сердце непобежденных». Проект будет реализован в тандеме с общественной организацией Archewell.

Документальный сериал «Сердце непобежденных» расскажет об участниках спортивного мероприятия «Игры непобежденных», которое состоится в 2022 году в Гааге. Производством шоу займется творческий отдел Archewell, которые основали принц Гарри и Меган Маркл. Кресло режиссера займет Орландо фон Эйнзидель, а продюсером выступит Джоанна Натасегара.

Проект «Игры непобежденных» создан по инициативе герцога Сассекского. Это мультидисциплинарное спортивное событие для бывших и настоящих военнослужащих, которые стали инвалидами.

Сейчас жизнь герцога и герцогини Сассекских активно обсуждают в обществе. Недавно супруги дали откровенное интервью Опре Уинфри, где Меган Маркл рассказала о «травле» со стороны королевской семьи. Ее супруг принц Гарри хочет потребовать от родственников извинений.