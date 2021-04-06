Аморально и низко: Мария Максакова пожаловалась на унижения со стороны детей

Москва, 6 апреля. Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова уверена, что ее отношения с детьми стали напряженными по вине бывшего мужа.

В интервью «Собеседнику» оперная дива пожаловалась, что не смогла поздравить свою дочь Люсю с днем рождения, отчего ее материнское сердце разрывается от боли.

На иждивении певицы находится только младший из ее троих детей Ваня, рожденный от Дениса Вороненкова, убитого в Киеве. Артистка бежала с супругом на Украину, а в конце прошлого года вернулась в Россию, где у нее остались двое детей от бизнесмена Владимира Тюрина. Но, по словам певицы, бывший муж любыми способами старается ограничить ее общение с детьми.

«Тринадцать лет назад я рожала Люсеньку в клинике Мюнхена одна. Со мной находилась лишь акушерка Никулина Станческу, которая принимала роды у многих выдающихся людей. Никого из родственников рядом не было. Ко мне должна была прилететь моя няня Зоя. Но Тюрин не сделал ей визу», — вспоминает она.

Максакова считает, что Тюрин настроил детей против матери, и теперь ей приходится молить об общении с ними.

«Мне приходится терпеть холодность и оплеухи со стороны детей. Заставлять их унижать меня как мать — это аморально и низко. Омерзительное состояние, когда мне приходится выклянчивать у детей общение с собой. Раньше я была слаба и психологически не готова к такому бою. Но сейчас окрепла, стала совсем другой. И в нынешнем состоянии готова терпеть удары, зуботычины и плевки в мою сторону, которые я ощущаю со стороны детей. Я воспринимаю это как испытание, которое мне послал бог», — подчеркнула она.

Не сложились отношения у оперной певицы и с родной матерью знаменитой актрисой Людмилой Максаковой. Вернувшись в Россию, звезда неоднократно жаловалась в эфирах ток-шоу, что мать отказалась с ней общаться и не собирается помогать уладить юридические проблемы с недвижимостью.

Есть проблемы и с общением с семьей покойного супруга Вороненкова. По словам оперной дивы, мать ее покойного мужа и его первая жена не верят, что отцом их ребенка действительно является депутат. Родственники убитого политика хотят вырвать у мальчика клок волос и провести эксгумацию тела, чтобы организовать экспертизу на отцовство, заявила артистка в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».