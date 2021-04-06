Сатановский усомнился в желании НАТО принять Украину в свой состав

Москва, 6 апреля. Возможность вступления Украины в состав НАТО не отвечает интересам Альянса. Соответствующее мнение высказал политолог Евгений Сатановский.

Таким образом политолог прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского. Последний заявил, что вступление страны в НАТО является важным шагом на пути к миру в Донбассе.

Политолог допустил, что Украина действительно не может существовать без НАТО. Однако, добавил Сатановский, у Альянса иное мнение на этот счет.

«С учетом, что присутствие Альянса на Украине, а тем более вхождение ее в состав Альянса — это война с Россией. И, может, Киев полагает, что все члены НАТО спят и видят эту священную войну во имя Украины, если это так, то полагает он сильно неправильно», — отметил он в своем Telegram-канале.

Сатановский напомнил Киеву о безразличии НАТО во время Пятидневной войны между Россией и Грузией в 2008 году. Украине необходимо понять, что она сама придумывает для себя проблемы, считает политолог. В Альянсе уже давно забыли о стране, заключил эксперт.

«Американцы перестают его на нас натравливать. На Донбассе мир. Крым больше не отрезан от воды и электричества. Транспортное сообщение между Россией и Украиной восстановлено. Об Украине в НАТО все забыли, и пускай живут», — отметил он.

Сатановский ранее оценил обещания Белого дома оказать поддержку Киеву на фоне растущей напряженности в Донбассе. Политолог сравнил текущее поведение Владимира Зеленского с действиями экс-главы Михаила Саакашвили в 2008 году, когда он приказал напасть на российских миротворцев в Южной Осетии. В то время США тоже обещали поддержку Грузии, однако ограничились только словами.