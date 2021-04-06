Режиссер Гай Ричи рассказал о давней дружбе с актером Джейсоном Стэтхэмом

Лос-Анджелес, 6 апреля. Британский режиссер Гай Ричи поделился подробностями дружбы с актером Джейсоном Стэтхэмом, который станет исполнителем главной роли в его новой кинокартине «Гнев человеческий».

Фильм «Карты, деньги, два ствола» положил начало актерской карьеры Стэтхэма. Известно, что знаменитости общаются 22 года без ссор. Режиссер ценит друга, как человека и как актера, а также восхищается его отличной физической формой. Его слова привели РИА Новости российские прокатчики картины.

Также Гай подчеркнул, что приглашение Стэтхэма к участию в новой кинокартине не заняло больше двух минут телефонного разговора. Знаменитостям понравился сюжет, они оба были заинтересованы в съемках нового проекта.

Премьера фильма «Гнев человеческий» состоится 22 апреля. Героев также сыграли Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Эдди Марсан и другие.

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