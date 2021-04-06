Экранизация комикса «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» получила «взрослый» рейтинг R

Лос-Анджелес, 6 апреля. Новый фильм о Бэтмене будет состоять из двух частей. Каждая из них будет иметь разный возрастной рейтинг из-за наличия жестоких и кровавых сцен.

Известно, что вторая часть ленты «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» получила рейтинг «от 17 лет» из-за более жестоких кадров, чем в первой части двойного фильма — ее смогут посмотреть подростки от 12 лет.

Премьера первой части запланирована летом, а второй — осенью 2021 года. Озвучивать Бэтмена будет Дженсен Эклс, известный по работе над мультфильмом «Зверопой». В роли Джокера выступит Трой Бейкер, ранее озвучивавший Темного рыцаря в ленте «LEGO Бэтмен: В осаде».

Историю о супергерое в костюме летучей мыши экранизировали множество раз. Так, кинокритики даже решили выбрать лучшего исполнителя Бэтмена из самых популярных экранизаций. Первое место занял голливудский актер Кристиан Бэйл, воплотивший образ загадочного героя в серии фильмов «Темный рыцарь» от режиссера Кристофера Нолана.