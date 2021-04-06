Дуров вошел в десятку богатейших российских миллиардеров по версии Forbes

Москва, 6 апреля. Основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров расположился на восьмом месте богатейших людей из России за 2021 год по версии журнала Forbes.

Состояние бизнесмена и программиста Павла Дурова издание оценило в 17,2 миллиарда долларов, пишет RT. Примечательно, что прирост доходов россиянина за год составил 13,8 миллиарда долларов. В мировом рейтинге Forbes Дуров в этом году поднялся до 112-й позиции. В 2020 году за ним была закреплена лишь 565-я строчка.

В рейтинге на международном сайте Forbes Дуров отнесен к ОАЭ, где он проживает, несмотря на свое российское гражданство. Русскоязычный вариант журнала отметил второе гражданство бизнесмена — Сент-Китс и Невис.

Павел Дуров известен многим современным пользователям благодаря своему мессенджеру Telegram, популярность которого вышла далеко за пределы России и СНГ. Так, недавно бизнесмен проводил встречу с наследным принцем Дубая, где они обсуждали перспективы дальнейшего развития проекта.