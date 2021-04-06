Специалист по этикету Холгова объяснила оплошности делегации из Киева в Катаре

Москва, 6 апреля. Представители Украины во время визита в Катар позволили себе неподобающее для арабской страны поведение. Эти ошибки могли быть связаны с неграмотностью украинских политиков.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров сидели в позе «нога на ногу». В Катаре такое поведение считается неподобающим, неуважительным и фривольным, отметила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

«Потом, в арабских странах действительно нельзя демонстрировать подошву обуви, это считается чем-то грязным и неуважительным. Тем более ни в коем случае нельзя мыском куда-либо указывать или дергать, это тоже считается запрещенным жестом», — добавила специалист.

Коричневый цвет туфель также является неприемлемым для деловых встреч, так же как и оголенные женские колени. Представительница украинской делегации надела слишком короткую юбку, что запрещено в арабских странах, передает «Взгляд».

Ранее делегация Украины опозорилась во время официального визита в Катар. Эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк назвал поведение политиков из Киева непозволительным.