Несовершеннолетний погиб в Донбассе при подрыве на взрывном устройстве

Луганск, 6 апреля. Ребенок 2004 года рождения погиб от полученных травм после подрыва неустановленного взрывного устройства в Донбассе. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР).

Официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий заявил, что еще один несовершеннолетний получил осколочные ранения. По неподтвержденным данным, произошел подрыв мины, которая была установлена во время боевых действий.

Недавно в ДНР заявили о минометном обстреле окраин Донецка украинскими военными. По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), было выпущено 25 снарядов.