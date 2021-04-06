Киркоров и Бузова рассказали, что их объединяет

Москва, 6 апреля. Телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова и король поп-сцены Филипп Киркоров рассказали, что их объединяет на светской премьере мультипликационного блокбастера «100% Волк».

Звезды появились в киноцентре «Октябрь» вместе. Бузова озвучивала в мультфильме одного из персонажей, а Киркоров пришел на премьеру вместе со своими детьми и отцом, чтобы поддержать подругу.

«Я ранее озвучивал нескольких животных: попугая, осьминога», — поделился Киркоров с журналистами.

В какой-то момент между Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым завязался диалог, передает Teleprogramma.pro. Певец признался, что теледива ассоциируется у него с Розовой Пантерой, в роли которой она выступала на шоу «Маска».

«Я тебя обожаю», — добавил артист, обращаясь к коллеге.

Звезды, которые с недавнего времени стали очень дружны, признались, что их объединяет много общего.

«Мы слишком доверчивы и эмоциональны. Мне 55, а я до сих пор импульсивен, на все реагирую», — заявил Киркоров.

Чуть позже в сторис на своей странице в Instagram поп-король поделился эмоциями от просмотра мультика. Видео он подписал: family, что в переводе значит — семья. При этом в кадре были не только его дети Алла-Виктория, Мартин и отец Бедрос, но и Бузова.

Отметим, еще несколько дней назад поклонники обсуждали едкие замечания Киркорова в адрес певицы. На церемонии награждения музыкальной премии «Жара» исполнитель хита «Цвет настроения синий» упомянул в разговоре бывшего возлюбленного певицы Даву Манукяна, заметив, что и Бузова не без греха — «тоже с другим».

После этих слов теледива в спешке убежала за кулисы, не скрывая при этом досады.