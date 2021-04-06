Британцы оценили советскую экранизацию «Властелина колец»

Лондон, 6 апреля. Малобюджетная советская экранизация «Властелина колец» появилась на YouTube. Ее оценили британские киноманы.

Английская газета The Guardian посвятила статью двухсерийной постановке «Хранители». Журналисты отметили, что в СССР было сложно найти книги Толкина.

«Вышедший в эфир за 10 лет до выхода первой части кинотрилогии Питера Джексона, малобюджетный фильм кажется вырванным из другой эпохи: костюмы и декорации примитивны, эффекты «зеленого экрана» выглядят забавно», — сказано в издании.

Советская версия «Властелина колец» была снята в 1991 году. Ее показали по телевидению один раз. Спустя десятки лет экранизацию удалось оцифровать и опубликовать в Сети.

Британский актер русского происхождения Максим Болдри, как стало известно ранее, получил главную роль в телесериале «Властелин колец». Актер заключил контракт с Amazon.