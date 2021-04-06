Кому в наши дни мы можем доверить здоровье своей кожи? Кто помогает нам не только избавиться от несовершенств на лице, но и попрощаться с лишними килограммами, набранными за зиму? Конечно же речь идет о косметологах! Ежегодно этим специалистам свое здоровье доверяют тысячи женщин и мужчин. Причем это направление набирает огромную популярность у желающих выучиться и дарить красоту людям. Поэтому мы решили узнать, когда же отмечается день косметолога, какие существуют традиции и что же можно подарить профессионалу, работающему в этой сфере.

Немного истории праздника

Как мы говорили ранее, профессия косметолога с каждым годом становится все более популярной и престижной. Специалисты в этой сфере требуются в самых лучших клиниках, поэтому косметологов нельзя было оставить без их профессионального праздника.

В 2009 году российское министерство здравоохранения официально учредило такое направление как «Косметология». В тот же год специалистам этой сферы подарили их профессиональный праздник, который принято отмечать 7 апреля. И вот уже в 2010 году в России его отпраздновали впервые.

Однако это не единственный праздничный день, посвященный косметологам. Во всем мире ежегодно 9 сентября отмечается Международный день косметологии и красоты. Этот праздник гораздо старшей российской версии. Он был учрежден в 1995 году, когда на Всемирном конгрессе было подписано соответствующее решение. Выступила с инициативой о его введении в международный календарь компания, зарегистрированная в Брюсселе. Именно она с 1946 года она занималась развитием индустрии и внесла в нее огромный вклад.

Традиции Дня косметолога в России

Как и любой профессиональный праздник День косметолога имеет свои традиции. Так, в различных косметических салонах и клиниках устраиваются корпоративные мероприятия, где весь персонал в торжественной и приятной обстановке поздравляет косметологов. В некоторых крупных клиниках устраиваются целые конкурсы красоты, куда в качестве моделей приглашают девушек, желающих «поколдовать» над своей внешностью.

Стоит отметить, что мероприятие не проходит мимо студентов и учеников различных курсов, которые обучаются по данной специальности или смежным профилям. Обычно этот праздник устраивается в рамках факультета или кафедры.

Также в последнее время в этот день компании, работающие в индустрии красоты, организовывают различные мастер-классы, где представители этой профессии могут обменяться опытом, почерпнуть новые знания, научиться применять новые техники и работать с современными материалами.

Идеи подарков на День косметолога

Вы наверняка знаете, что все косметологи закупают определенные инструменты и материалы для работы. Поэтому если вы хотите преподнести подобный презент, то лучше заранее уточнить название фирм и узнать, где именно специалист заказывает те или иные материалы. Учтите, что в интернете сейчас продается очень много подделок, поэтому лучше вообще не рисковать и выбрать одну из идей, которую мы вам предложим:

• силиконовые кисти для нанесения масок;

• чехол для хранения кистей и инструментов;

• чемоданчик, куда поместятся препараты и материалы для процедур, проводимых на дому у клиента;

• несколько комплектов полотенец из натуральных материалов;

• ароматические масла и свечи для расслабления после долгого трудового дня;

• массажер для спины и шеи;

• красивый блокнот для ведения записей;

• сладкий подарок — торт, украшенный съедобными «примочками» для красоты, коробка с маленькими пирожными;

• набор качественных средств для ухода за телом;

• защитный фартук для работы. Только заранее поинтересуйтесь, какой у вашего специалиста любимый цвет;

• красивое настольное зеркало.

Хотим еще раз сказать, что в наше время нужно очень ценить грамотных косметологов, поскольку в Сети можно наткнуться на огромное количество мошенников, которые совершенно не имеют отношения к косметологии. Индустрия красоты — это очень тонкое и опасное дело, поэтому если у вас есть любимый косметолог, которому вы можете доверить свое лицо и тело, то обязательно поздравьте его с профессиональным праздником. Уверяем, такое внимание ценится на вес золота.