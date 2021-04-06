Фигуристка Косторная «вошла в зону комфорта» после возвращения к Тутберидзе

Москва, 6 апреля. Возвращение к тренеру Этери Тутберидзе пошло российской фигуристке Алене Косторной на пользу. По ее словам, она начала набирать прежнюю форму.

Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на шоу «Чемпионы на льду». Она уже начала добиваться прежних успехов и демонстрировать высокие результаты.

«Я вошла в зону комфорта. Все хорошо, получается набирать форму, и довольно-таки неплохо — были целые чистые программы, была близка к той форме, что была в прошлом сезоне», — рассказала Косторная.

Фигуристка ушла от Тутберидзе и перешла в группу Евгения Плющенко 31 июля 2020 года. В марте 2021 года Косторная опять стала подопечной бывшего тренера, сообщает RT.

В текущем сезоне на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России 17-летняя Косторная заняла второе место. В декабре 2020 года спортсменка перенесла коронавирус. В финале Кубка России она заняла шестое место и не прошла отбор на предстоящий чемпионат мира. Фигуристка обладает мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59).

Недавно фигуристка Александра Трусова в программе «Все на Матч!» с Дмитрием Губерниевым поделилась планами на будущее и рассказала, когда планирует завершить спортивную карьеру. По ее словам, она перестанет бороться за победы в 22 года.