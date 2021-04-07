Скандалы, обвинения, локдаун: Эквадор готовится ко второму туру президентских выборов

В воскресенье, 11 апреля, в Эквадоре состоится второй тур президентских выборов. В ходе голосования около 12 миллионов эквадорцев изберут своего лидера на следующие четыре года. В финальный вышли представители двух политических полюсов — молодой социалист Андрес Араус и седой банкир-консерватор Гильермо Лассо, которому едва удалось пройти первый тур.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о претендентах на пост президента Эквадора, их предвыборных кампаниях, скандалах и шансах на победу.

Битва противоположностей

Всеобщие выборы в Эквадоре состоялись 7 февраля. Выбирали депутатов, делегатов в Андский парламент и президента страны. Голосование было непростым и сопровождалось проблемами в работе избирательных комиссий, километровыми очередями и картонными коробками вместо герметичных урн. Победил победил Андрес Араус, набравший порядка 32% голосов.

Кандидат от левого политического блока UNES (Union por la Esperanza, «Союз за надежду») является учеником Рафаэля Коррреа, сложившего полномочия в 2013 году. В один голос со своим наставником Араус с момента выдвижения своей кандидатуры критиковал правительство уходящего с политической арены страны Ленина Морено за антинародные неолиберальные реформы, сокращения в госсекторе, распродажу национальных богатств и оплату кабальных кредитов Международного валютного фонда.

Араус набрался опыта, работая в Центральном банке Эквадора, после чего он возглавил Министерство знания и человеческих талантов. На выборах он опирается на поколение «корреистов» и идеологию «социализма XXI века», которая сближает его с левыми политическими силами в Мексике, Аргентине, Боливии и Бразилии.

Печальное наследие Ленина Морено — разрушенную систему здравоохранения, рост бедности, госдолга и разрыв международных связей — молодой социалист рассчитывает преодолеть с помощью государственных пособий и дотаций, создания условий для малого и среднего бизнеса и расширения внешних связей вне зависимости от идеологии. В соответствии с последним пунктом в январе 2021 года Араус обещал закупить российскую вакцину «Спутник V», чтобы исправить провалы правительства Морено, которое не смогло обеспечить население препаратами.

Кандидата от социалистов яростно атаковали местные и иностранные правые СМИ — с помощью фейков его пытались «уличить» в связях с колумбийскими радикальными группировками FARC и ELN. Тем не менее Андрес Араус победил в первом туре с большим отрывом.

Победитель первого тура был известен уже на следующий день. А вот борьба за второе место — путевку во второй тур — растянулась на несколько суток. После многочисленных пересчетов бюллетеней оппонентом Андреса Арауса стал «традиционный» противник корреистов — банкир Гильермо Лассо. Он набрал 19,74% голосов — всего на 32 тысячи больше, чем у эко-активиста Яку Переса, который по сей день считает выборы сфальсифицированными.

Лассо уже в третий раз участвует во втором туре президентских выборов — в 2013 году он проиграл Рафаэлю Корреа, а в 2017 году уступил Ленину Морено. В основе предвыборной программы Лассо лежат развитие международной торговли и привлечение иностранных инвестиций — он обещает заключить соглашения о свободной торговле с США, Китаем и Южной Кореей. На выборах его поддерживает блок консервативных партий — CREO («Создавая возможности») и PSC (Социал-христианская партия).

Консерваторы, на которых опирается «правый» кандидат, не скрывают своего отношения к старым порядкам: по словам Гильермо Лассо, сейчас Эквадор проходит через три кризиса — «экономический, медицинский и нравственный».

«Корреизм (политика Рафаэля Корреа. – Прим. ФАН) — это попытка повторить прошлое: прошлые ошибки, в том числе коррупцию на всех уровнях», — объявил Лассо.

За спиной у Лассо — наиболее солидный и обеспеченный электорат. Бизнес-элита, правоцентристы и христианские консерваторы надеются, что их кандидат сможет, наконец, победить на выборах молдого соперника. В преддверии первого тура аналитики считали, что Лассо обеспечены голоса богатых города — столицы страны Кито и Гуаякиля. Большинство избирателей в Гуаякиле тем не менее отдали свои голоса Араусу.

Гильермо Лассо является членом ватиканской «спецслужбы» Opus Dei и потому пользуется широкой поддержкой католиков, выступая категорически против абортов и легализации однополых браков.

По оценкам аналитиков, Лассо будет следовать предложенной МВФ программе, занимая средства для разогрева экономики и национального банка Эквадора. Людей, недовольных повышением налогов, он собирается успокоить, «впрыснув» в экономику Эквадора миллиард долларов и создав в стране миллион новых рабочих мест.

Предвыборные дебаты

21 марта претенденты на пост президента встретились на дебатах, напомнив избирателям о своих программах и идеях. Араус и Лассо высказались по ключевым вопросам развития страны, таким как здравоохранение, вакцинация, социальное обеспечение, занятость, образование, международные отношения. При этом главной темой дебатов стало посткризисное регулирование.

Молодой социалист заявил, что единственный путь преодоления глубокого экономического кризиса — это увеличение покупательской способности населения и создание возможностей для бизнеса. Для этого он предложил увеличить социальные пособия и отменить 2% налог на прибыль для предприятий сверхмалого бизнеса.

«Мы положим доллары в карманы эквадорских семей, чтобы мать семейства оживила торговлю, мы облегчим тяжесть груза предпринимательства, устранив этот налог в размере 2% для микропредприятий», — сказал Араус.

Гильермо Лассо вслед за непопулярным Ленином Морено выступил за финансовую стратегию восстановления экономики, пообещав либерализовать обращение доллара в Эквадоре и привлечь пять миллиардов долларов инвестиций.

«Мы создадим доверие. Доллар станет валютой свободного обращения в Эквадоре. Мы будем устранять избыточные налоги, избыточные формальности, способствовать как национальным, так и иностранным инвестициям, чтобы оживить государственный и частный сектор», — заявил Лассо.

Apoyaremos el ingreso inmediato de Ecuador a la Alianza del Pacífico y la suscripción de acuerdos comerciales con Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y más países del mundo.



La apertura económica es inversión y miles de empleos. #EncontrémonosParaLograrlo — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 22, 2021

Горячая полемика разразилась между кандидатами по поводу внешней политики и международных отношений. Гильермо Лассо раскритиковал правительство Венесуэлы за создание миграционного кризиса в Южной Америке, в ответ на что Андрес Араус предложил на законодательном уровне закрепить положение венесуэльских беженцев и уважать их права.

Банкир-консерватор пообещал сделать Эквадор более открытым для международного сообщества. Социалист поддержал лозунг, отметив необходимость уважения иностранными государствами суверенитета Эквадора.

«Мы будем подписывать международные торговые соглашения только тогда, когда это удобно Эквадору, мы будем защищать внутреннее производство, учитывая продовольственный суверенитет. Эквадор должен проложить свой собственный путь, не подчиняясь никому. Мы должны идти своим путем, принимая во внимание успешный опыт Уругвая, Норвегии, Коста-Рики в области окружающей среды. Эквадор, который я представляю, должен быть дружественным для всех стран мира», — отметил Араус.

En Estados Unidos acordamos el desarrollo de los ecuatorianos, defender los derechos de los migrantes, acceso a las exportaciones, al conocimiento y a la educación.#DebatePresidencialEc #AndrésPresidente pic.twitter.com/iOQYUi35Jz — Andrés Arauz (@ecuarauz) March 22, 2021

Оппоненты сошлись в том, что для экономического восстановления страны необходимо как можно скорее победить коронавирус, поскольку правительство Ленина Морено смогло привить первой дозой вакцины против COVID-19 только 1% эквадорцев. Гильермо Лассо оптимистично пообещал в первые 100 дней своего правления привить девять миллионов жителей страны в государственных и частных медцентрах.

Encontrémonos por un Ecuador democrático, libre, con bienestar y felicidad para todos. ????????????????????????#EncontrémonosParaLograrlo pic.twitter.com/dHq8oDDPtS — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 22, 2021

Араус предположил, что основными бенефициарами вакцинации станут в этом случае друзья банкира в медицинской сфере. Кандидат от UNES заявил, что для иммунизации населения будет сотрудничать со всеми производителями вакцин без исключения и пообещал заново принять на работу врачей, уволенных администрацией Морено после первой волны коронавируса. Араус указал, что его оппонент поддерживает приватизацию здравоохранения, которая и стала причиной неудач в борьбе с пандемией.

La vacuna no se pone sola. Vamos a reincorporar a 6 mil profesionales de la salud. Vamos a dotar estabilidad a quienes nos están salvando la vida.#DebatePresidencialEc #AndrésPresidente pic.twitter.com/zpSc1E2hBA — Andrés Arauz (@ecuarauz) March 22, 2021

Как отмечают местные СМИ, лучше всего социалист выступил в дискуссии по вопросам образования. Араус предложил на законодательном уровне право всех граждан на бесплатный Интернет, пообещал открыть детские сады для детей в возрасте от двух лет и сместить акцент в школьном образовании на изучение английского языка и компьютерного программирования на языках Python и Scratch.

Предложения Лассо звучали менее убедительно — создание 40 тысяч точек бесплатного Wi-Fi для образования, приватизация государственных вузов и создание большего количества учебных мест на технических направлениях.

¡Basta de estudiantes de primera y de segunda porque no tienen conexión! Garantizar el internet como derecho humano es mi compromiso.

#DebatePresidencialEc #AndrésPresidente pic.twitter.com/AT0qpSeAQF — Andrés Arauz (@ecuarauz) March 22, 2021

Предвыборные кампании во втором раунде

Несмотря на убедительную победу в первом туре, кандидат от UNES не расслабился и продолжил интенсивную кампанию по привлечению симпатий граждан. Главная опасность для Арауса исходит от других кандидатов, выбывших из гонки — Ксавье Эрваса и Яку Переса, которые на двоих получили 35% голосов в феврале. Эрвас публично поддержал Лассо и призвал своих избирателей (менее 1,5 млн человек) голосовать за консерватора во втором туре. А вот индейский эколог Перес сделал это более тонким образом.

Еще во время пересчета голосов кандидат от индейцев заявил, что Араус и Корреа «фальсифицировали выборы» якобы с целью не допустить именно Яку Переса во второй тур. По этой версии, социалисту будет легче победить банкира — «вечного неудачника», чем левого эко-активиста. После поражения Яки Перес продолжил кампанию против Арауса, избегая обвинений в адрес Лассо. Его партия «Пачакутик» тем временем призвала вовсе игнорировать выборы, считая их нелегитимными.

@yakuperezg asegura que el Fraude electoral está hecho, pedirán a l Contraloria una revisión informática de votos en cinco provincias, entre ellas Guayas, El Oro, Esmeraldas entre otras #Elecciones2021Ec pic.twitter.com/lbbKQMXPTV — César Velastegui (@cesarvelastegui) February 10, 2021

В ответ Араус сосредоточился на том, чтобы перехватить электорат и экологическую повестку Переса. Он несколько раз посетил индейские и амазонские регионы, где голосовали за Яку Переса в первом туре, обещал местным жителям построить многонациональное государство, уважать культурное наследство коренных народов и не допустить приватизации месторождений полезных ископаемых иностранными корпорациями для защиты экологии и биоразнообразия.

Gran recibimiento en la Cooperativa Santa Martha en Santo Domingo de los Tsáchilas.



¡Gracias tierra Tsáchila!#ContigoConTodosAhora ???? pic.twitter.com/0HsiPYrots — Andrés Arauz (@ecuarauz) March 31, 2021

Такая стратегия принесла свои плоды. 31 марта коалиция партий Национальный независимый фронт, выступавший за Переса, объявил себя союзником UNES, а в начале апреля председатель движения коренных народов Эквадора Хайме Варгас призвал своих соплеменников поддержать молодого социалиста.

Поскольку Гильермо Лассо делает ставку на католический электорат, штаб Арауса решил привлечь на свою сторону евангелистов. 27 марта ученика Рафаэля Корреа официально поддержал национальная федерация евангелистских церквей (FNIE). В декларации FNIE заявляет, что Араус — единственный политик, способный вывести страну из кризиса.

Gracias a la Federación Nacional de Iglesias Evangélicas, que agrupa a 100 entidades residentes en la provincia de Pichincha, por su apoyo al Binomio de la Esperanza @ecuarauz y @rabascallcarlos. La mejor política pública es la que predica la inclusión, el amor y la solidaridad. pic.twitter.com/fJb2QHOzRN — Carlos Rabascall (@rabascallcarlos) March 27, 2021

Кандидат от «социализма XXI века» также постарался положить конец слухам о том, что он якобы сторонник коммунизма, давления государства на бизнес и противостояния США и международным финансовым институтам. На встречах с представителями бизнеса он неоднократно выступал в поддержку национальных производителей, в особенности предприятий малого и среднего бизнеса, акцентируя внимание избирателей на хищнической политике монополий и иностранных корпораций.

No permitiremos que se privatice la Refinería de Esmeraldas ni que se afecte a sus trabajadores. Es una disposición constitucional que la refinación, un sector estratégico, esté a cargo del Estado ecuatoriano.https://t.co/BwA6oT1Ep7 — Andrés Arauz (@ecuarauz) March 30, 2021

В марте Андрес Араус также посетил США, где встретился с соотечественниками и подчеркнул, что США является ключевым экономическим и торговым партнером для Эквадора. Он также пообещал развивать отношения с северным соседом на благо своей родины.

Una grata conversación con el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre la importancia de las relaciones internacionales para la reactivación de nuestra economía. pic.twitter.com/U3LzmoKEa3 — Andrés Arauz (@ecuarauz) March 29, 2021

В Вашингтоне социалист также встретился с представителями МВФ. На встрече, которую лидер президентской гонки назвал продуктивной, он заявил фонду, что не потерпит сокращения госрасходов и повышения налогов за счет эквадорцев, — но не стал объявлять о прекращении сотрудничества с финансовым институтом. В Фонде, который дал правительству Морено кредит в размере 4,2 млрд долларов, заявили о желании помогать Эквадору в восстановлении экономики.

#Ecuador | The Union for Hope Alliance @UNESECUADOR Presidential Candidate Andres Arauz @ecuarauz held a virtual meeting with International Monetary Fund (IMF) representatives in the United States.https://t.co/leTnqCrG9L — teleSUR English (@telesurenglish) February 18, 2021

На встрече с миссией ООН в Эквадоре Араус выразил приверженность многостороннему международному сотрудничеству и развитию совместных программ с ПРООН и ЮНЕСКО. Представители ООН остались довольны стратегией кандидата в области устойчивого развития, борьбы с изменением климата, искоренением гендерного неравенства и бедности. В свою очередь Араус попросил ООН помочь в пересмотре условий кредитных соглашений с МВФ, который подотчетен Организации.

Mantuve una reunión con la Coordinadora Residente de Naciones Unidas, Lena Savelli y todo el equipo de representantes de las Naciones Unidas. Conversamos y reafirmamos nuestra posición soberana sobre distintos temas relevantes para el país y la región.https://t.co/hBFMOUxb3R — Andrés Arauz (@ecuarauz) March 30, 2021

Параллельно социалист успевал наносить информационные удары по своему оппоненту. В своих соцсетях он неоднократно обращал внимание на то, насколько похожи взгляды Гильермо Лассо и Ленина Морено, загнавшего страну в экономический и социальный тупик.

Zevallos fue recomendado por el binomio de Lasso. Tengamos claro que #LassoEsMoreno. Hoy asistimos al desastre del gobierno de los banqueros, al abandono que sufre el pueblo en plena crisis. Las y los ecuatorianos merecen un Estado que priorice a la gente por sobre los intereses. pic.twitter.com/fD7415Gyzg — Andrés Arauz (@ecuarauz) April 2, 2021

Гильермо Лассо, наблюдая за успехами оппонента, решил отказаться от консервативных позиций и склонился к популистской риторике. Неожиданно для своих сторонников и спонсоров он выступил в поддержку ЛГБТ-сообществ и заявил о борьбе за гендерное равноправие, пообещав женскому электорату уравнять зарплаты с мужчинами.

Es urgente un Ecuador con respeto a la diversidad, un país donde todos vivan seguros.



Lucharemos por la igualdad de oportunidades para la población trans y los ecuatorianos LGBTIQ+ en el trabajo, en centros educativos, en el campo y las ciudades. #DíaDeLaVisibilidadTrans pic.twitter.com/ABlzEssbdV — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 31, 2021

La lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia serán POLÍTICA DE ESTADO.



Vamos por un Ecuador seguro, justo y más igualitario, donde todas las mujeres puedan caminar libres y sin miedo. #JuntosLoEstamosLogrando pic.twitter.com/fi6oUjD6Tz — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 5, 2021

Вслед за Араусом кандидат от CREO также отправился в турне по индейским лесным общинам, где обещал местным жителям кредиты на 30 лет под низкую процентную ставку для инфраструктурных проектов. По свидетельствам очевидцев, особым успехом встречи в лесных регионах страны не увенчались успехом — планы Лассо не воодушевили индейцев, которые практически не участвовали во встречах с кандидатом от консерваторов.

В Twitter утверждают, что штабу банкира пришлось оплачивать массовку для эффектных снимков, поскольку явка на его митинги была минимальна.

Vamos a trabajar juntos por el bienestar de la Amazonía.



¡Seguimos recorriendo la región para encontrarnos por un mejor Ecuador!#EncontrémonosPorLaAmazonía pic.twitter.com/xdIkw4GV5v — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 28, 2021

Recibimiento a Lasso en NAPO ???????? pic.twitter.com/6vTMybiOKh — Carlos Torres M. (@Charly_Torres_M) March 28, 2021

Лассо также сделал ставку на наиболее либерально настроенную группу населения — белую молодежь и студенчество. Учащимся высших образовательных учреждений Лассо обещал расширить сотрудничество с университетами других стран и создать условия для дистанционного обучения. Он также предложил юным избирателям вывести на новые высоты эквадорский спорт путем развития инфраструктуры и спонсирования спортивных учреждений. В комментариях в соцсетях ему обычно советуют заняться в период кризиса вопросами вакцинации населения, а не думать о спорте.

Agradezco a la @feupeecuador y @FepeNacional por impulsar este espacio para conversar de educación superior.



Seguimos encontrándonos por los jóvenes, para que tengan acceso a una educación de calidad, becas, internet gratuito y LIBERTAD DE ESTUDIAR.#EncontrémonosParaLograrlo pic.twitter.com/venWzJXlia — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 29, 2021

El apoyo estatal a nuestros deportistas es indispensable para fortalecer el potencial del Ecuador.



El deporte es salud, es cultura, es inclusión e igualdad. Estas son unas de nuestras propuestas para promover y reconocer el talento deportivo. #EncontrémonosPorElDeporte pic.twitter.com/9Oqi7khPKH — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 31, 2021

Кандидат от CREO не стал утруждаться долгими поездками в другие страны, отправив в США кандидата в вице-президенты, врача Альфредо Борреро. Он посетил штаты Вирджиния и Мэрилэнд, с властями которых обсудил санитарное и, неожиданно, военное сотрудничество. Борреро также взял на себя вопросы посещения больниц и вопросов вакцинации населения.

Nos reunimos con el Secretario del Estado de Maryland y conversamos sobre futuras capacitaciones de manejo de crisis y desastres para nuestros médicos y militares. Maryland tiene la Academia Naval más grande del país y el mejor hospital de Estados Unidos, Johns Hopkins Hospital. pic.twitter.com/zGgJc54QXQ — Alfredo Borrero (@ABorreroVega) March 24, 2021

Впрочем, наибольших успехов Лассо добился не в реальном мире, а в популярной сети TikTok, в которой его пиар-менеджеры публикуют «мемы» с его оппонентом, выставляя его коррупционером, а самого Лассо преподнося в качестве «кандидата от народа».

Предвыборные скандалы

Президентские дебаты 21 марта эквадорской публике запомнились не столько программами кандидатов, сколько обвинениями в адрес Арауса.

Лассо распространил информацию о том, что корреист проработал в Центральном банке лишь два года (из официальных 12, в течение которых он лишь числился в списках сотрудников ведомства). При увольнении Араус якобы получил денежную компенсацию в размере 27 тысяч долларов, хотя ранее говорил, что был незаконно уволен.

Фразу банкира «Нет, Араус, не ври снова» мгновенно подхватили его пиарщики и сторонники, выведя в тренды Twitter и TikTok.

A mí sí me gusta leer. Aquí esperando a que publique todo lo que prometió en el debate. Si es que publica, ojalá publique la voluminosa información completita y sin trampitas. pic.twitter.com/B6m9U4mHFd — Andrés Arauz (@ecuarauz) March 25, 2021

Араус впоследствии пояснил, что работал на других должностях в правительстве и брал отпуска для учебы, и в это время не получал зарплату в Центральном банке. Он также заявил, что как и сотни других сотрудников, был сокращен летом 2020 года в интересах крупных банкиров, лоббировавших приватизацию ЦБ.

En 2006 gané concurso como funcionario de carrera del BCE. En 2017 me fui, con licencia SIN SUELDO, a estudiar el doctorado en México. Y en 2020, como a miles de otros servidores públicos, mientras estudiaba, los banqueros pidieron que me despidan. Fin pic.twitter.com/sYrvwHaLdf — Andrés Arauz (@ecuarauz) March 26, 2021

С другой стороны, много вопросов у эквадорских избирателей вызвали финансовые декларации Гильермо Лассо. Согласно данным из открытых источников, во время кризисного 2020 года банкир обогатился на 6,4 млн долларов, заработав в три раза больше, чем в 2019 и 2020 годах. Эти средства поступили со счетов Банка Гуаякиля, из-за чего Лассо обвинили в незаконном финансировании предвыборной кампании.

Также общественное возмущение вызвал тот факт, что в 2016 году Лассо не сообщил о своем имуществе стоимостью более 140 млн долларов, что позволило ему сэкономить на «солидарных взносах» миллионеров в пользу жертв землетрясений в Манаби и Эсмеральде.

#AndrésPresidente

Guillermo Lasso escondió 144 millones de su patrimonio para no pagar la contribución solidaria a los manabitas y esmeraldeños luego del terremoto del 16 de abril de 2016.#RuedaDePrensa, 1 de abril, 17:00, Sede de @cendemocratico en #Portoviejo.#LaBancaOElPais pic.twitter.com/P2DWBQW6tB — Compromiso por la Revolución Ciudadana (@CompromisoRC) April 1, 2021

Своих коллег и спонсоров Лассо не забыл — несколько руководителей Банка Гуаякиля одними из первых в стране получили вакцины против COVID-19 в нарушении правил вакцинации. У оппонентов заявили, что такое стало возможным только с помощью Лассо и президента Морено.

Miembros del directorio del Banco de Guayaquil llamados a rendir versión en caso vacunas https://t.co/aZqslzxfQz — Carlos Alvear Burbano ⚖️ (@AlvearCarlos) March 29, 2021

Однако если сокрытие имущества и рекордные доходы не ставят под сомнение законность кандидатуры, то на активы за рубежом претендент в президенты рассчитывать не может. Впрочем, Лассо решил обойти и это правило. 31 марта американский Центр экономических и политических исследований (CEPR) опубликовал расследование о деятельности семьи банкира в США.

"A review of corporate & real estate records in Florida shows [Guillermo] Lasso-linked shell companies’ holdings have increased since 2017, raising questions over the legality of Lasso’s candidacy." @JakobJohnston #Ecuador #EcuadorDecide #Elecciones2021Ec https://t.co/pQTdzOUfVE — CEPR (@ceprdc) March 31, 2021

Оказалось, что Гильермо Лассо фактически владеет десятками подставных оффшорных холдинговых компаний во Флориде, директорами которых числятся его сыновья и приближенные лица. Всего во владении этих фирм-прокладок находятся 136 объектов недвижимости общей стоимостью более 30 млн долларов. Помимо этого семья кандидата владеет панамским банком Banisi S.A. стоимостью 60 млн долларов. Андрес Араус уже пообещал, что подаст заявление с требованием расследовать незаконную деятельность оппонента.

Но и на этом скандалы вокруг кандидата от консерваторов не утихли. Желая показать, как плохо эквадорцы жили при правительстве Корреа, штаб Лассо заплатил венесуэльским мигрантам за позирование с табличками с надписями «Откройте глаза», «мы просим милостыни из-за корреистов», «голосуйте правильно» и т. д. К несчастью для CREO, простодушные актеры сами рассказали о постановке.

▶️#ATENCIÓN En redes sociales, se viraliza video en el que ciudadanos venezolanos, aseguran que "gente de Guillermo Lasso" les ofreció trabajar con carteles de campaña "vota bien". ???? pic.twitter.com/EhxqnVrsp7 — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) March 30, 2021

В отличие от социалиста, банкир ни разу не ответил на слова критиков и никак не прокомментировал скандалы со своим участием, что не прибавило ему доверия граждан.

Социологические опросы: Лассо догоняет, но Араус победит

В последние недели предвыборной гонки ряд исследований общественного мнения сигнализировал о сокращении отрыва Лассо от Арауса. Благодаря голосам электората Ксавье Эрваса и пиар-компании в соцсетях за банкира хотят проголосовать от 42 до 50% респондентов, хотя в феврале большинство экспертов ставили на разгромную победу социалиста.

Ya la derecha ecuatoriana le haló la oreja a El País, por publicar hace un or de días que AA estaba 7 puntos arriba de GL.

“Leve ventaja”. Léase: están perdiendo.???? https://t.co/s3gW9MU4Kj — Rafael Correa (@MashiRafael) March 31, 2021

Известное издание El Pais со ссылкой на исследования с малой выборкой (до 1500 опрошенных) и вовсе заявило, что Лассо может победить с незначительным перевесом.

Впрочем, все мартовские соцопросы с большим количеством респондентов говорят об обратном: грамотная предвыборная компания UNES и скандалы с участием Лассо вероятнее всего приведут к победе Андреса Арауса с перевесом от 6 до 17%.

Однако социологические эксперты, такие как Омар Малук, отмечают высокую долю неопределившихся или не желающих голосовать – от 16 до 25% избирателей не готовы проголосовать ни за Арауса, ни за Лассо.

Las dos últimas gráficas pic.twitter.com/A5n4gZ7ctl — Omar Maluk Salem???? (@omarmaluk) April 2, 2021

Последний рывок

8 апреля в Эквадоре заканчиваются предвыборные кампании и наступает «период тишины». В оставшиеся дни кандидаты сосредоточат усилия на привлечении тех, кто отказывается принимать участие в выборах. Неопределенность вносит президентский декрет о введении в связи с пандемией чрезвычайного положения в восьми густонаселенных провинциях, где объявлен частичный локдаун и ограничено передвижение граждан по улицам. Несмотря на заверения Ленина Морено о том, что это не повлияет на ход выборов, оба претендента на пост президента заявили, что ограничения помешают прозрачности голосования.

La irresponsabilidad ciudadana provocó el aumento de casos COVID19. Debemos evitar una crisis como la del 2020.

Aunque avanzamos con el plan de vacunación, no nos relajemos. Cumplamos las medidas. Haremos lo posible para evitar el confinamiento, pero necesitamos tu colaboración. pic.twitter.com/D0JeJ4za3V — Lenín Moreno (@Lenin) March 31, 2021

Первыми за кандидатов в президенты проголосуют лица, лишенные свободы — они смогут поддержать своего кандидата уже 8 апреля. На следующий день главу государства выберут пожилые люди, запросившие надомное голосование и только 11 апреля состоятся общенациональные выборы, в которых примут участие свыше 12 миллионов эквадорцев.

Штабы кандидатов и избирательные власти уже вовсю готовятся к голосованию. UNES отобрал 42 тысячи волонтеров для наблюдения на местах голосования, CREO заявил о привлечении к мониторингу 40 тысяч сторонников. Верховный избирательный суд Эквадора (аналог ЦИК) уже начал распределение бюллетеней по избирательным участкам в стране и за ее пределами.

#Ecuador???????? A tan solo 5 días para la segunda vuelta electoral, los equipos de los candidatos Andrés Arauz @ecuarauz y @LassoGuillermo como la autoridad electoral afinan detalles para la contienda comicial

????https://t.co/icXV4n8bpX — teleSUR TV (@teleSURtv) April 6, 2021

За ходом голосования также будут следить 293 иностранных наблюдателя из стран Латинской Америки, из Организации американских государств и ООН. Также уже стали известны социологические компании, допущенные к проведению экзит-поллов — Climasocial Estudios y Asesoramiento, Centro de Estudios y Datos, CEDATOS, Marco Giovany Sinchi Chuya, Visión Empresarial Viemp, CENTROINVEST, Blasco Peñaherrera y Asociados Estudios de Mercadeo y Opinión первыми сообщат о волеизъявлении граждан.

#Elecciones2021Ec | Ocho empresas y personas naturales están registradas para hacer exit poll en las elecciones de la segunda vuelta en Ecuador. https://t.co/p9QhDPy1VH — Diario Expreso (@Expresoec) April 4, 2021

11 апреля также станет «мегавоскресением» для всей Южной Америки — в тот же день пройдут всеобщие выборы в Перу и второй тур губернаторских выборов в Боливии.