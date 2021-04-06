Дана Борисова разрыдалась в гостях у Малахова

Москва, 6 апреля. Телеведущая Дана Борисова не смогла сдержать эмоций во время обсуждения печальной истории на федеральном канале. Что конкретно так растрогало телезвезду, Дана умолчала, заинтриговав поклонников.

На своей странице в Instargam Борисова рассказала, что приняла участие в записи программы Андрея Малахова. Подробностями того самого эфира, который россияне увидят в самое ближайшее время, она, по понятным причинам, не стала делиться заранее.

«Вчера вечером на «Прямом эфире». Впервые за долгое время не выдержала и расплакалась, настолько бесчеловечную историю обсуждали во время эфира. История реальная, не фейк, произошла пять дней назад в одной из больниц Курской области. Еще раз убедилась, что в Москве мы живем, как у Христа за пазухой, а вот чуть за ее пределами начинается полнейшее беззаконие и безнаказанность», — рассказала теледива.

Ранее ФАН составил топ-10 самых скандальных артистов России. Одну из строчек заняла Борисова. Минувшей зимой в Сети появился ролик интимного содержания с ее участием. Позднее телеведущая подтвердила, что на кадрах запечатлена она. По ее словам, видео сделано около семи лет назад. В то время телеведущая активно употребляла наркотики.

Борисова отметила, что не видит «ничего страшного» в появлении видео в Сети, поскольку уже неоднократно рассказывала о своих проблемах с запрещенными препаратами в то время. И подобное поведение, по ее словам, «оказалось следствием опасных экспериментов с ними».