Вашингтон, 6 апреля. Бесконечные обещания президента США Джо Байдена помочь Украине в случае войны с Россией могут обернуться для обеих стран печальными последствиями, пишет The National Interest.

Наиболее очевидным сейчас кажется повторение грузинского сценария, когда убежденный в поддержке Киев с подачи Вашингтона почувствует готовность к конфронтации с Россией. Такой исход событий закончится поражением украинских сил, так как американские власти вопреки собственным гарантиям откажутся вступать в войну. Это, в свою очередь, докажет всю безответственность США как государства, передает New Inform.

Также существует вероятность, что Байден сдержит обещания, данные украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Тогда конфликт может привести к ядерной войне. Несмотря на безрассудство поступка, такой сценарий исключать нельзя. Подавляющее большинство политической элиты США продолжает показывать враждебность по отношению к России.

Главе Белого дома следует пересмотреть политику поддержки Киева в Донбассе. Подобные обещания со стороны Вашингтона дорого обойдутся стране, считают журналисты американской газеты.

Украинское правительство слишком высоко «задрало планку» в ситуации вокруг Донбасса. Теперь отсутствие результатов будет еще более очевидным, что приведет к спаду доверия, в частности среди сторонников Зеленского, заявил социолог Евгений Копатько.