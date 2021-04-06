Минздрав Украины сообщил о критичности эпидемиологической ситуации в стране

Киев, 6 апреля. Возможное количество коек с кислородом для больных COVID-19 достигло предела на Украине. Об этом сообщил глава минздрава Максим Степанов.

Более 47 тысяч зараженных коронавирусом украинцев сейчас находятся в больницах. Общая занятость коек с аппаратами ИВЛ составляет 58%, но продолжает активно расти, передает RT.

«Мы максимально увеличили количество коек с кислородом — до 67 тыс. Это определенный предел — увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не уходили на каникулы», — отметил Степанов.

Наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Киеве, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях. Глава минздрава назвал обстановку на Украине «на грани критичности».

Водители общественного транспорта на Украине ранее взбунтовались из-за жесткого локдауна в стране. Около 250 сотрудников уволились с работы из-за многочисленных штрафов за провоз граждан без соответствующего пропуска.