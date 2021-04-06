Экс-чиновник ЯНАО стал обвиняемым в деле о хищении 920 млн рублей

Салехард, 6 апреля. Бывшего директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа вместе с подельниками обвинили в мошенничестве.

Помимо чиновника еще три руководителя коммерческих организаций обвиняются в хищении 920 млн рублей бюджетных средств посредством предоставления заведомо ложных документов по исполнению условий муниципальных контрактов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Как выяснилось в ходе расследования, с января по июнь 2011 года обвиняемый для победы в аукционе подконтрольных фирм дал указание подчиненным разработать проекты аукционной документации. Она содержала условия, заведомо неисполнимые для иных участников аукциона. Затем администрация заключила с «победителями» контракты по ремонту уличной дорожной сети.

Кроме того, по информации следователей, за поддержку на аукционе директор фирмы-участника передал чиновнику автомобиль BMW Х5 стоимостью около 1,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Недавно один из владельцев группы «Сумма» Зиявудин Магомедов не признал свою вину в Мещанском суде. Он проходит по делу о хищении 11 млрд рублей.