ЦСКА обыграл СКА в рамках полуфинала Кубка Гагарина

Санкт-Петербург, 6 апреля. Столичный ЦСКА в гостевой игре выиграл у СКА со счетом 5:2 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Для «армейцев» эта победа стала третьей подряд.

За победившую команду заброшенными шайбами отличились Антон Слепышев (24-я минута), Максим Мамин (26), Максим Шалунов (28), Мэт Робинсон (59) и Константин Окулов (60). У хозяев голами отметились Евгений Тимкин (2) и Игорь Ожиганов (57), пишет RT.

Следующая схватка двух «армейских» команд состоится 8 апреля на стадионе в Санкт-Петербурге. На данный момент ЦСКА повел в серии против СКА со счетом 3:0. За историю плей-офф спортсмены встречались в шестой раз.

Последний матч между ЦСКА и СКА закончился победой столичных хоккеистов со счетом 2:0. Москвичи играли на домашнем стадионе.