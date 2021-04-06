Расстрелявшим двоих человек в Мэриленде оказался служащий ВМФ США

Вашингтон, 6 апреля. Участниками перестрелки, в которой погибли два человека, около базы «Форт Детрик» в городе Фредерик, штат Мэриленд, стали военные моряки.

ВМС США подтвердили, что предполагаемый стрелок был санитаром военно-морского госпиталя. По словам официальных лиц, в результате чрезвычайной ситуации со стрельбой в бизнес-парке Мэриленда недалеко от «Форта Детрик» во вторник утром два человека получили тяжелые ранения, а подозреваемый, член ВМС США, погиб.

Позднее полиция уточнила, что один из пострадавших скончался. Информация о состоянии второго пострадавшего в СМИ разнится: некоторые источники сообщили, что он также скончался в больнице. Однако пока данные официально не подтверждены.

По словам начальника полиции Фредерика Джейсона Лэндо, рано утром стрелок открыл огонь в технопарке Риверсайд, примерно в четырех милях от «Форта Детрик». После этого он ехал около десяти минут до форта, где его ликвидировали местные служащие.

Представители гарнизона форта сообщили, что мужчина «пробил ворота» и добрался до базы, где был смертельно ранен. ВМС США подтвердили в Twitter, что подозреваемый, которого полиция назвала 38-летним мужчиной, был санитаром военно-морского госпиталя.

Сразу после сообщения о стрельбе власти заблокировали местные школы и призвали местных жителей держаться подальше от районов Прогресс Драйв и Оппосамтаун Пайк.

«Все, что я могу вам сказать, это то, что мы подтвердили, что есть только один стрелок. Общественность больше не подвергается риску. Все в безопасности», — заявил позднее Лэндо.

«Форт Детрик» расположен примерно в 50 минутах езды от Вашингтона, округ Колумбия, столицы Соединенных Штатов.