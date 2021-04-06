Мужская сборная России по керлингу обыграла команду США на ЧМ

Калгари, 6 апреля. Российские керлингисты переиграли сборную США на чемпионате мира со счетом 11:8. Турнир проходит в канадском городе Калгари.

Эта победа стала для россиян шестой в восьми матчах. Ранее сборная РФ обыграла Нидерланды, Южную Корею, Китай, Германию и Японию. Команды из Швеции и Швейцарии оказались сильнее российских керлингистов.

Россия на соревновании выступает под нейтральным флагом. Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Недавно российские керлингистки отметились победой на чемпионате мира. В упорной борьбе была повержена финская команда. Для выявления победителя понадобился дополнительный энд.