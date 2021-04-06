Задержанных за откровенную фотосессию с девушками депортируют из ОАЭ

Дубай, 6 апреля. Причастных к фотосессии с обнаженными девушками в Объединенных Арабских Эмиратах принудительно вышлют из страны, говорится в заявлении генпрокуратуры.

Меры последовали после того, как десятки обнаженных девушек снялись на балконе одного из самых дорогих отелей в Дубае. На действо в правоохранительные органы пожаловались очевидцы, которыми стали местные жители. В результате были задержаны 40 человек. Почти все модели являются гражданками стран СНГ.

«Все задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что среди задержанных присутствует россиянка. Однако в Генконсульстве РФ в ОАЭ опровергли данную новость.