Ей нужно поучиться женской солидарности: Бузова ответила на выпады Ксении Собчак

Москва, 6 апреля. Телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова прокомментировала перепалку со своей коллегой Ксенией Собчак на премии «Жара».

Во вторник певица посетила светскую премьеру блокбастера «100% Волк», в котором озвучила одного из персонажей. Во время общения с прессой ей напомнили о неприятной ситуации, произошедшей в минувшие выходные на церемонии вручения музыкальной премии «Жара». Тогда артистка впала в истерику после перепалки с Собчак.

«Ей нужно поучиться такому понятию, как женская солидарность, — заявила Бузова. — А вообще, Ксения Собчак — шикарная женщина».

На протяжении всей церемонии Собчак подкалывала Бузову едкими замечаниями. Правда, скорее всего, это было частью шоу. Куда натуральнее смотрелся инцидент, когда к Собчак подключился друг певицы и ее экс-возлюбленного Давы Манукяна Филипп Киркоров. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» упомянул в разговоре Даву, заметив, что и Бузова не без греха — «тоже с другим».

После этих слов исполнительница в спешке убежала за кулисы, не скрывая при этом досады.

Ранее звездная певица отреагировала на выпады экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова. Спортсмен недавно признался, что с Бузовой ему было тяжело, а на их отношения давила публичность. Певица сочла высказывания футболиста нелепыми на фоне его нынешнего брака с моделью Анастасией Костенко.