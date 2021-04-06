Эфиопия провела кампанию вакцинации детей от полиомиелита

Аддис-Абеба, 6 апреля. Эфиопия провела кампанию по вакцинации детей от полиомиелита. Препарат, способный спасти их от заболевания, получили около 5,8 миллиона человек.

Власти предоставили прививки детям в возрасте до пяти лет, проживающим в городах Афар, Амхара, Бенишангул Гумуз, Гамбелла, Харари, Оромия, Сомали и Дыре-Дауа. Кроме того, препарат ввели 111 тысячам маленьких жителей лагерей для беженцев.

Эфиопия давно входит в список стран, наиболее подверженных рискам распространения полиомиелита. Чаще всего от острого вирусного заболевания страдают малолетние дети. Инфекция распространяется через пищу и воду.

В первую очередь вирус поражает нервную систему. Он может привести к параличу и даже смерти в течение всего нескольких часов. Всемирная организация здоровья (ВОЗ) настаивает, что снизить вероятность заражения может только вакцинация.

В особенно тяжелом положении остаются жители региона Тыграй. Там в конце 2020 года разразился военный конфликт с участие «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Несколько сотен тысяч людей вынуждены покидать дома и скрываться в лагерях для беженцев в Эфиопии и за ее пределами.