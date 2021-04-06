Великобритания прервала испытания вакцины AstraZeneca на детях

Лондон, 6 апреля. Вакцинация несовершеннолетних от коронавируса в рамках испытаний препарата производства компании AstraZeneca временно остановлена в Великобритании.

Причина заключается в неоднократных случаях образования тромбов у взрослых пациентов, пишет Wall Street Journal. Решение приняли специалисты Оксфордского университета и AstraZeneca. В образовательном учреждении отметили отсутствие проблем во время клинических исследований.

Ранее европейский регулятор заявил о наличии влияния прививки вакциной AstraZeneca на появление тромбов. Только в конце прошлого месяца врачи Соединенного Королевства выявили 30 подобных эпизодов. Еще семь жителей страны умерли после инъекции.