Правительство РФ подготовило новый оборонный законопроект

Москва, 6 апреля. Правительство РФ внесло в Госдуму на рассмотрение новый законопроект, предусматривающий ответственность за разглашение служебной тайны в области обороны.

Согласно тексту документа, предлагается отнести к конфиденциальной информацию в области оборонной деятельности, которая не попадает под раздел государственной тайны. Законопроект был предоставлен для ознакомления Госдумы во вторник.

Недавно российские парламентарии одобрили поправки в закон об иноагентах. Он предусматривает указывать данный статус при финансировании кандидата на выборах из-за рубежа.