Новый президент Танзании призывает к совместной борьбе с пандемией

Додома, 6 апреля. Президент Танзании Самиа Сулуху Хасан меняет отношение официальных властей к пандемии COVID-19.

Она заявила о создании целевой группы экспертов, которая должна консультировать правительство по мерам, направленным на борьбу с распространение коронавируса.

«Танзания не может изолировать себя в борьбе с COVID-19», — сказала Хасан.

Кроме того, она обратилась к Либерате Муламуле, которая возглавила Министерство иностранных дел Танзании. Глава государства приказала ей наладить международные отношения для общей победы над пандемией.

Хасан подчеркнула, что ни одно государство мира не должно в одиночку сражаться с новым вирусом. Единственный способ остановить распространение заболевания — совместная работа.

Президент решила снять запреты в отношении некоторых СМИ, которые ввел ее предшественник. По ее словам, власти не должны ограничивать работу журналистов.

«Я понимаю, что есть медиаресурсы, которым пришлось приостановить работу. Нужно позволить им функционировать и убедить нас, что они соблюдают закон», — сказала Хасан.

Самиа Сулуху Хасан стала первой женщиной-президентом в истории Танзании. Ранее она занимала пост вице-главы государства. Танзанийские власти заявили, что ее предшественник Джон Магуфули скончался от проблем с сердцем, однако многие полагают, что реальной причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Бывший лидер страны отрицал существование пандемии. В 2020 году он заявил, что Танзания победила COVID-19 и отказался вводить меры по борьбе с заболеванием.