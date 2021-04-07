Режиссер Андрей Кончаловский попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон». По его словам, решение экспертного совета выдвинуть на премию публицистический проект Алексея Навального лишило возможности объективной оценки искусства кинематографа. Эксперты поделились своим мнением о политической роли кинематографа в беседе с ФАН.

Критерии искусства

Кончаловский опубликовал открытое письмо к организаторам премии на странице в Facebook, в котором сообщил о своем решении. Режиссер признался, что всегда считал «Белый слон» одной из важнейших российских наград в сфере киноискусства. Однако в этом году организаторы пошли по пути политизации в ущерб ценности настоящего искусства.

«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства», — написал Кончаловский.

По мнению Кончаловского, это решение сделало невозможной «объективную оценку искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества».

Кино вне политики?

Кинокритик Валерий Кичин призвал уважать решение Кончаловского снять свой фильм с номинации на премию «Белый слон». По словам эксперта, представить кино вне политики невозможно, однако проект Навального, несмотря на общественный резонанс, не является явлением кинематографа.

«Кино вне политики представить лично я не могу. Даже «Бэмби», «Белоснежка и семь гномов» в какой-то мере — политика, ведь они зовут к добру. Что касается премии «Белый слон», то, что вышло под именем Навального в эфир, — это крупное общественное событие, которые вызвало резонанс. Это не кино, разумеется, не явление кинематографа — это явление общественное», — считает Кичин.

Киноискусство и политические акты

Своим мнением о номинации на премию «Белый слон» поделился эксперт комиссии Общественной палаты России по СМИ Вадим Манукян. Собеседник ФАН высоко оценил работу Кончаловского «Дорогие товарищи!» и выразил сожаление, что экспертный совет премии «Оскар» не смог разглядеть ее ценность.

«Это большой творческий успех Кончаловского, и фильм действительно достоин самых высоких международных наград», — заявил эксперт.

Манукян уверен, что картины Кончаловского и ролики Навального не должны стоять в одном ряду и номинироваться на одну и ту же премию.

«Если премию «Белый слон» хотят вручить блогеру, то, разумеется, там нет места Кончаловскому и другим мастерам. Премии должны получать художественные произведения, а не политические акты», — подчеркнул он.

Манукян добавил, что разница между кино и политическими актами очевидна: Кончаловский методом художественных приемов талантливо воссоздал трагичную страничку времен СССР, а Навальный предъявил графику и покрасовался на экране.

Ранее о номинации проекта Навального на премию высказался режиссер, член Гильдии киноведов и кинокритиков Никита Михалков. Президент Гильдии Кирилл Разлогов объявил о выводе организации из числа учредителей премии «Белый слон» во избежание, как он считает, бесплодных дискуссий.