Банги, 6 апреля. Центральноафриканская Республика отмечает праздник Пасхи. Христиане ЦАР живут по григорианскому календарю.

Примерно 80% населения страны — христиане. Они возлагали большие надежды на этот день. В прошлом году ограничения, введенные против распространения COVID-19, не позволили посещать церкви, а службы запретили. В этом году верующим разрешили присутствовать на мессе в масках.

Центральноафриканцы посетили собор Непорочного зачатия Богоматери в Банги. Присутствовавшие рассказали, что церковнослужители приняли все меры предосторожности, чтобы защитить прихожан.

К жителям республики обратился премьер-министр Фирмен Нгребада.

«В это воскресенье я желаю всем христианам Центральноафриканской Республики и всего мира счастливой Пасхи! Да благословит вас Бог и пусть Он защитит нашу страну», — написал он в Facebook.

В декабре 2020 года в ЦАР обострилась обстановка: боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) попытались сорвать всеобщие выборы и устроить государственный переворот. Однако вооруженные силы республики, подготовленные российскими инструкторами, а также союзники из Руанды успешно провели операцию против бандформирований.

Советник президента Туадера Валерий Захаров подтвердил, что силы «Коалиции» распались и остались только отдельные преступные формирования. Вся территория страны перешла под контроль законного правительства, а силовые структуры проводят операции по зачистке местности. Усилия армии позволили жителям Центральноафриканской Республики отметить праздник в безопасности.