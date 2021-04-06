Он меня уже не принял: Айза впала в депрессию после расставания с Олегом Майами

Москва, 6 апреля. Популярный блогер и телеведущая Айза Долматова призналась, что переживает депрессию после разрыва с музыкантом, но пообещала взять себя в руки.

В конце марта 30-летний Олег Майами сообщил в соцсети, что они с Айзой действительно расстались. Он вступился за свою бывшую, попросив поклонников «не писать никаких гадостей никому».

«Потому что каждый человек имеет право жить так, как он хочет и быть собой. Ни в коем случае мешать этому не стоит, не нужно, когда человек уперто очень сильно хочет быть собой», — заявил он, пожелав телеведущей «только хорошего».

Больше этой темы музыкант не касался. Судя по всему, бизнесвумен переживает из-за расставания куда больше, чем ее экс-бойфренд.

«Пора уже начать проживать эту боль, но вообще мне тяжело дается расставание с Олегом», — призналась Долматова в сторис Instagram.

Шмыгая носом, звезда отметила, что понимает, что их пара нравилась многим, но про «начало ссоры» она распространяться не намерена.

«Я решила уйти, а потом захотела вернуться, но он меня уже не принял. И, конечно же, я ничего плохого не хочу и не могу про него сказать. Он правда хороший, талантливый, был добр ко мне. Все будет хорошо у него», — добавила она.

Чуть позже Айза оставила для поклонников еще одно сообщение, призвав слушать песни Олега, поскольку он «очень талантливый и трудолюбивый парень».

«И я продолжу слушать и следить за его творчеством. Но уже не рядом», — резюмировала звезда.

Судя по следующим сторис, онлайн-отповедь действительно ей помогла. Девушка прикупила себе несколько обновок и отправилась в салон красоты.