Глава МИД Мексики направляется в Россию и Китай за вакцинами от COVID-19

Мехико, 6 апреля. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард посетит РФ, а также Китай, Индию и США, чтобы гарантировать поставки вакцин от COVID-19 в назначенные сроки. Об этом министр объявил в ходе выступления на пресс-конференции с участием президента Лопеса Обрадора.

????El Secretario de Relaciones Exteriores de #México @m_ebrard acaba de anunciar su próxima visita a #Moscú

El Lic. Marcelo #Ebrard es siempre bienvenido a #Rusia que tiene una amplia agenda bilateral con los Estados Unidos Mexicanos

???????????????????? https://t.co/SFtRhnnKjL — Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) April 6, 2021

Мексиканский дипломат отметил, что основные страны-производители вакцин сейчас проводят интенсивную и массовую вакцинацию параллельно с наращиванием производства препаратов; это ведет к дефициту вакцин и задержкам новых поставок.

«Президент попросил меня отправиться в Москву, чтобы подписать соглашение. Мы договорились с Россией о закупке 25 млн доз, из которых получили 900 тысяч. Мы очень благодарны России, так как хотя на данный момент там ведется активная вакцинация населения, мы получили достаточно много доз», — заявил министр.

По словам Эбрарда, президент Аргентины Альберто Фернандес помог наладить связи с российскими властями и подписать соглашение о поставках вакцины «Спутник V».

Les comparto que esta semana recibiremos dos millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos setenta y cinco dosis de vacunas como sigue : pic.twitter.com/z55pR2kAg6 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 30, 2021

«Основная задача правительства — обеспечить поставку вакцин в следующие недели, чтобы осуществить иммунизацию пожилых лиц и других приоритетных групп», — подчеркнул дипломат.

В настоящее время в мире наблюдается значительный дефицит вакцин от коронавируса — производимого количества не хватает даже в для полной вакцинации населения стран-производителей, а ускоренное распространение вируса требует проведения вакцинации по всему миру. В этих условиях правительство Мексики, как и руководство других стран, пытается найти доступ ко всем возможным источникам вакцины, в том числе российской, закупкам которой странами Западного полушария открыто противодействуют Соединенные Штаты.

Вакцинация в Мексике

Согласно докладу МВФ об экономических перспективах стран мира, опубликованному в марте, Мексика, Коста-Рика и Чили являются исключениями в латиноамериканском регионе, так как большая часть остальных стран до сих пор не закупила достаточное количество вакцин для прививки всего населения.

На сегодняшний день Мексика получила 15 млн доз вакцин от коронавируса, сообщил Марсело Эбрард. В стране были уже использованы более девяти млн доз для приблизительно восьми млн человек, то есть 3,6% всего населения. Больше 661 тысячи сотрудников здравоохранения уже два раза привились от коронавируса, еще 213 тысяч ожидают получения второй дозы. Кроме того, были вакцинированы 17,6 тысячи работников в сфере образования, более 6,6 млн пожилых людей. По словам президента, вакцинация старшего поколения завершится к маю.