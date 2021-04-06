Бари Алибасов-младший раскрыл подробности интимной жизни своего отца

Российский продюсер, шоумен Бари Алибасов находится в Калининграде. Сейчас он восстанавливается после серьезной травмы. Лечение усугубляется проблемами с памятью и постоянными переживаниями. Сын основателя группы «На-На» Бари Алибасов — младший назвал главные причины стресса отца и раскрыл подробности его интимной жизни.

По словам Алибасова-младшего, на сегодняшний день продюсеру не дает покоя его сестра Роза. Своими телефонными звонками она досаждает ослабленному шоумену и расстраивает его.

«Его сестра Роза до сих переживает, что я в Калининграде якобы убиваю отца, что он пьет там каждый день. Я, по ее мнению, забираю все деньги, которые приносит его квартира. Она звонит папе и говорит об этом. Это его нервирует, он кричит и пытается объяснить, что у него все хорошо. И ни о каком алкоголе речи и быть не может. Тем более сейчас», — негодует сын продюсера.

Еще одним «раздражителем» нервной системы Алибасова-старшего, по мнению его сына, является супруга продюсера, актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

Несмотря на переживания артистки, продюсер не хочет связываться с супругой. Возможно это происходит из-за того, что сейчас шоумен живет под одной крышей с матерью своего сына Еленой Уронич.

«Он им сам звонить не хочет. Если хотите увидеть папу, не надо его нервировать, звонить по телефону и досаждать всякими вопросами. Пожалуйста, приезжайте, вот он, он дома. Правда, я не уверен, что он будет готов видеть Лиду, так как последние три дня он спит с мамой», — говорит Алибасов-младший.

Также сын знаменитости признался, что рад такому воссоединению родителей. Сейчас он испытывает впервые за долгое время ощущения полноценной семьи.

«Естественно у них интима никакого не происходит, так как у папы есть некоторые проблемы с позвоночником. Из-за этого он пока не особо активный. Но ему очень приятно спать с мамой в обнимку, а я испытываю впервые ощущения полной семьи», — делится сын продюсера подробностями личной жизни своего отца.

На сегодняшний день Бари Алибасов — младший всеми силами пытается сохранить воспоминания отца, чтобы по его истории снять фильм. Об этом наследник шоумена сообщал корреспонденту ФАН.