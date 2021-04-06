МИД России осудил Германию за распространение исторических фейков о Крыме

Москва, 6 апреля. МИД Германии поддержал распространение дезинформации, спонсируя неправительственную организацию, которая опубликовала фейковый фильм об истории Крыма.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в исторический ролик о Крыме, который опубликовала англоязычная газета Kyiv Post, были, в том числе, включены не имеющие отношения к истории полуострова кадры отправки нацистами узников еврейского гетто в Польше в лагерь смерти.

«На этот раз фейк нашел поддержку у более чем значимых структур — МИД Германии и американского центра «Атлантический совет»», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Захарова раскритиковала сообщение об атаке «русских хакеров» на Правительство ФРГ.