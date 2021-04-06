Бразилия раскрыла детали диалога Путина с Болсонару о «Спутнике V»

Бразилия, 6 апреля. Президент России Владимир Путин завершил переговоры с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Политики обсудили поставки и производство вакцины от коронавируса «Спутник V».

Главы государств также затронули тему военно-технического сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики. В настоящее время решается вопрос об одобрении отечественного препарата Национальным агентством санитарного надзора Anvisa.

«Обсуждались вопросы... двусторонней торговли, сотрудничество по линии оборонной промышленности, науки и технологии», — добавили в пресс-службе.

Ранее журналисты информировали о намерении Болсонару обговорить с российским главой получение разрешения на использование «Спутника V». Об этом стало известно на фоне попыток США воспрепятствовать появлению вакцины в Латинской Америке.